Arturo Vidal arremete contra sus críticos por su paso en La Roja: "Por Chile muero y vivo"

Arturo Vidal no se detiene. El actual futbolista de Colo Colo arremetió contra aquellos que lo critican por sus fracasos en la Selección de Chile.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de Bayern Munich, Barcelona y Juventus, aseguró que, si bien no clasificó a los dos últimos mundiales, fue artífice —también— de jugar dos Copas del Mundo y dejar a Chile en las tres mejores selecciones del planeta.

“Cuando dicen que a la Roja lo dejaste fuera de dos mundiales, recuerda que hablas del que también la llevó a dos mundiales y la dejó entre las tres mejores selecciones del mundo”, escribió el volante de Colo Colo.

“Por Chile vivo y muero. Soy el p*** amo, aunque les duela”, complementó.

La crítica de Óscar Ruggeri a Arturo Vidal

Tras la derrota de Chile ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, Arturo Vidal no tuvo ningún reparo en criticar a Ricardo Gareca.

"No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados”, indicó en un primer momento.

"No entiendo la toma de decisiones. Se respetan, porque es el DT, pero no logro entender a qué jugamos", complementó.

Tras ello, Óscar Ruggeri defendió a Ricardo Gareca y criticó a Arturo Vidal. "Es increíble, la verdad. Le voy a contestar, es muy simple. Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con 8 años menos o 4 años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”, comenzó el campeón mundial en ESPN F90.

"Hace dos Mundiales que no van. Más a mi favor. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón", apuntó.