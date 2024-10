Agustín Canobbio dio detalles de su relación con Marcelo Bielsa en la interna de Uruguay: "Me echó la culpa de haber perdido un partido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Suárez destapó la que sería una tensa relación entre el técnico Marcelo Bielsa y algunos jugadores de la Selección de Uruguay. El goleador histórico de ‘La Celeste’ apuntó sobre el trato que ejercía el estratega en la interna y contó que uno de los afectados fue el mediocampista Agustín Canobbio.

Agustín Canobbio, quien no volvió a la convocatoria de Uruguay tras la Copa América, donde solo jugó siete minutos de la semifinal ante Colombia, se pronunció por primera vez al respecto al caso surgido con Marcelo Bielsa.

“En una charla, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla, y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia. Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo “para un poco”, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”, detalló en diálogo con Carve Deportiva.

El caso Bielsa: la versión de Canobbio

Agustín Canobbio manifestó que fue señalado por Marcelo Bielsa como responsable de la derrota ante Ecuador en 2023 por las Eliminatorias, cotejo en que anotó el único gol de Uruguay.

“Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho. En el partido con Ecuador en las Eliminatorias me echó la culpa de haber perdido un partido. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”, expresó.

“En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Luis Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga. Bielsa me dijo ‘que te pensás que sos’ y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta”, añadió.

🗣"EN NUEVA YORK NOS PIDIÓ QUE NO PARARAMOS A SALUDAR A LA GENTE, YO LE DIJE QUE ÍBAMOS A PARAR IGUAL"



Uruguay dividido por Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa llegó a la Selección de Uruguay para el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026, donde los celestes marchan en la tercera posición de la clasificación. En la última Copa América obtuvieron la medalla de bronce. La situación que se presenta con los futbolistas ha generado controversias entorno al director técnico.

“No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quién sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido resultados no le permite ni le da el poder de tratar de esa forma a nadie”, contó Agustín Canobbio.

“Bielsa sale a decir que nos debemos a la gente y después nos pidió que no paráramos a saludar a la gente en Nee Jersey. En Palm Beach me volvió a ningunear adelante de todos. El Ejecutivo de la AUF lo veía, pero callaron. Decidieron hacer vista de costado”, dijo Canobbio.

“Son 15 años diciendo que el camino es la recompensa, y ahora lo más importante es el resultado por dos partidos, eso es lo que más le duele a Suárez, lo salió a expresar y me parece lo correcto”, finalizó.