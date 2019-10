Carlos Queiroz, técnico de la Selección de Colombia, dio a conocer los convocados | Fuente: Federación Colombiana de Fútbol

El centrocampista James Rodríguez y el goleador Radamel Falcao García son las principales ausencias en la convocatoria de Carlos Queiroz para los amistosos que Colombia disputará este mes contra Chile y Argelia en España y Francia, respectivamente.



El futbolista del Real Madrid y el artillero del Galatasaray no fueron llamados por segunda vez consecutiva por el estratega portugués, mientras que como principales novedades aparecen el extremo juvenil Luis Sinisterra (Feyenoord), el volante Andrés Ibargüen (América de México) y el lateral Johan Mojica (Girona).



"Son tres nombres que llegan por primera vez: Mojica después de un largo periodo de lesión; Ibargüen, que también ha estado lesionado y que no estaba en la lista 'stand by' para esta convocatoria (...) y también el joven Sinisterra que está haciéndolo muy bien en el Feyenoord", afirmó Queiroz en un vídeo divulgado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).







Estos son los 24 convocados de Colombia: Porteros: David Ospina (Nápoles-ITA), Camilo Vargas (Atlas-MEX), Aldair Quintana (Atlético Nacional) y Éder Chaux (Patriotas).



Defensas: Luis Orejuela (Cruzeiro-BRA), Stefan Medina (Monterrey-MEX), Davinson Sánchez (Tottenham-GBR), Óscar Murillo (Pachuca-Mex), Yerry Mina (Everton-GBR), Jhon Lucumí (Genk-BEL), William Tesillo (León-MEX) y Johan Mojica (Girona-ESP).



Centrocampista: Wílmar Barrios (Zenit-RUS), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Jéfferson Lerma (Bournemouth-GBR), Mateus Uribe (Porto-POR), Yairo Moreno (León-MEX) y Andrés Ibargüen (América-MEX).



Delanteros: Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA), Luis Sinisterra (Feyenoord-NED), Róger Martínez (América-MEX), Luis Díaz (Porto-Por), Duván Zapata (Atalanta-ITA) y Alfredo Morelos (Rangers-ESC).

El portugués también valoró el regreso a la selección cafetera de Camilo Vargas, portero del Atlas de México, y de Alfredo Morelos, artillero del Rangers de Escocia, quienes no eran llamados desde antes de la Copa América disputada en junio pasado.



Agregó además que "más del 75 % de los jugadores de la convocatoria están en el grupo base que nosotros empezamos a trabajar desde el final de Copa América".



Otra de las ausencias en la convocatoria es la del portero Álvaro Montero (Deportes Tolima), quien fue suspendido provisionalmente durante 60 días por haber dado positivo en una prueba antidopaje.(EFE)