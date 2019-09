Jugador de la Selección de México se pronunció tras el escándalo. | Fuente: Miguel Layún - Instagram

El lateral mexicano Miguel Layún se pronunció sobre los videos publicados en redes sociales donde se le ve en un bar, junto a sus compañeros del 'Tri'. El histórico de la Selección de México aseguró que las imágenes fueron captadas en un momento de esparcimiento tras el partido ante Estados Unidos.

"Después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre que habrá sido a las 3 o 3:30 de la tarde. Tuvimos un rato de esparcimientoi. Cada quien hizo lo que gustaba hacer. Algunos nos juntamos y nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca. A las 4, 4:30 de la tarde pasamos ahí un rato. Obviamente está por entendido que hay más personas en ese lugar", afirmó el mexicano.

Asimismo, Layún aseguró que las imágenes buscan dejarlos malparados, pues solo muestran parte de lo que ocurrió. "No van a buscar los momentos donde nosotros estemos tranquilos, entre nosotros. Siempre van a buscar la manera de encontrar algo que te deje mal parado o expuesto", añadió.

Finalmente, el mexicano aseguró que no rompió ninguna regla. "No infrigimos ninguna regla de Federación, ni de todo lo que se hizo". Además, aseguró que no bebió aquel día y que no conoce a la mujer que apareció en el video.

El jugador histórico de la Selección de México se pronunció tras el escándalo. | Fuente: Miguel Layún - Twitter

Sin embargo la cuenta de Twitter que publicó las imágenes aseguró que la modelo argentina María del Mar Molar y la mexicana Key Caputo acompañaron a los jugadores en los encuentros ante Estados Unidos y Argentina.

México goleó a Estados Unidos 3-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en el primer amistoso internacional por fecha FIFA. Por el contrario, ante Argentina, el 'Tri' cayó goleado 4-0 con un triplete de Lautaro Martínez.

Miguel Layún fue captado en una historia de Instagram. | Fuente: botinerasdelmundo - Twitter