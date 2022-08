Sergio Agüero | Fuente: AFP

El último fin de semana, Manchester City cayó por 3-1 ante Liverpool por la final de la Community Shield en un encuentro en el que Erling Haaland, actual '9' del cuadro citadino, jugó todos los 90 minutos y hacia el final se falló una jugada muy clara para el descuento.

Por su parte, Sergio 'Kun' Agüero, exfutbolista argentino e ídolo de Manchester City, fue consultado sobre qué le pareció el desempeño del delantero noruego y ex Borussia Dortmund. "Estaba demasiado acostumbrado a Alemania. Haaland pensó que estaba solo, luego llegó Van Dijk y dijo 'bienvenido a la Premier League", sostuvo Agúero en su canal de Twitch.

Asimismo, el ex jugador argentino fue consultado sobre qué le pareció la transferencia de Raheem Sterling. "No entiendo la venta de Sterling, hay veces que toman decisiones extrañas", enfatizó el 'Kun', quien no se mostró satisfecho con el desempeño de los dirigidos por Pep Guardiola.

Sergio Agüero visitó a Luis Suárez en Uruguay:

Tras la llegada de Luis Suárez a Nacional, el 'Kun' aseguró que lo iría a visitar y así fue. "Por ahí te voy a ver, pero dame el asiento vip eh. Truchanga no. Quiero que gane Nacional. A todos les digo", había comentado el 'Kun' en una tranmisión con Suárez vía Twitch.

A través de las redes sociales, se apreció que Agüero visitó la concentración del Nacional. Yonathan Rodríguez, Christian Almeida y Leo Coelho fueron algunos de los jugadores que compartieron con el exjugador de Manchester City.