Luis de la Fuente tiene en la mira a Sergio Ramos para su regreso a 'La Roja' | Fuente: EFE

Luis Enrique Martínez tenía el convencimiento de que España podía ganar el Mundial Qatar 2022 bajo su mando, no obstante, cayó eliminado en octavos de final en la vía de los penales frente a Marruecos. Esto provocó la salida del estratega y al mando de ‘La Roja’ quedó Luis de la Fuente.

El nuevo ciclo de la Selección de España está liderado por Luis de la Fuente, quien pasó por la Sub 21. En un próximo periodo donde se esperan cambios, el técnico dejó en claro que podría recurrir a futbolistas experimentados según su rendimiento.

“Ahora tengo la suerte de que estoy en la Absoluta y no estoy limitado por la edad. Si hay uno de 20 años, mejor que uno de 28, pues vendrá. Y al revés", dijo en entrevista con diario ‘AS’.

Así, De la Fuente se expresó de manera en particular de Sergio Ramos, jugador con más partidos en la historia de España, y no descartó su retorno.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Luis Enrique decidió no incluir a Sergio Ramos en la lista de España para Qatar 2022 | Fuente: EFE

Sergio Ramos en la mira de España

Sergio Ramos, que en marzo próximo cumplirá 37 años, no fue convocado por Luis Enrique para disputar Qatar 2022. A pesar que fue considerado en la lista preliminar, el zaguero, quien fue capitán de ‘La Roja’ en el comienzo del proceso del entrenador, no pudo sumar una participación más mundialista.

Luis de la Fuente le abre ahora las puertas a Ramos, así como al zaguero Raúl Albiol, de 37 años.

"Albiol me parece un central fantástico y no le cierro las puertas para nada. Eric (García) encaja en el tipo de central adecuado; hablaré con Sergio Ramos, como con todos los pesos pesados. Le conozco desde niño, desde mis tiempos en el Sevilla", manifestó.

El plan De la Fuente en España

Luis Enrique dejó el banquillo de España tras la eliminación en el Mundial Qatar 2022. En la fase de grupos venció 7-1 a Costa Rica, empató 1-1 con Alemania y cayó con remontada 1-2 ante Japón, quedando con el segundo puesto de su sector y por encima de los germanos gracias a la diferencia de goles.

En octavos enfrentó a Marruecos, donde lideró con superioridad el registro de la posesión de balón, pero con pocas llegadas al arco. De la Fuente se refirió al estilo que desarrollará en ‘La Roja’.

"Me gusta dominar los partidos, pero en la Sub 21 hemos sido versátiles. España también tiene buenos jugadores, gente rápida y con calidad, para aprovechar el campo, los espacios. Me gusta tener jugadores para todos los escenarios. Esa es la complejidad de las listas", enfatizó.





NUESTROS PODCASTS



Pelé pasará la navidad en el hospital por "progresión" del cáncer de colon: ¿Qué significa esto y qué cuidados requiere?

El exastro brasileño Pelé presenta una "progresión" del cáncer de colon que enfrenta y está recibiendo cuidados para "disfunciones renal y cardíaca", informó este miércoles el hospital de Sao Paulo en el que está internado desde hace tres semanas.