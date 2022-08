Sergio Ramos llegó al PSG procedente del Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACK GUEZ

Busca olvidarse de la campaña 2021-22. Sergio Ramos, defensa central del PSG, aseguró que vive "el comienzo soñado" de temporada después de que la anterior, la primera con el club francés, estuviera muy perturbada por las lesiones.



"Está siendo el comienzo soñado. Tras la temporada pasada tenía ganas de que todo fuera bien. Anímicamente siempre es importante empezar ganando un título", señaló Sergio Ramos en los medios del PSG, en referencia a la victoria en la Supercopa lograda el pasado fin de semana contra el Nantes en Tel Aviv.



Ramos, autor de un gol en ese partido, señaló que "marcar en una final siempre es especial" y se mostró satisfecho de tener también una aportación ofensiva.

Análisis de Sergio Ramos por su momento en PSG

"Defender, tener la portería a cero es la prioridad, pero si puedes aportar a nivel ofensivo, mejor", aseguró Ramos, que agregó que "va a ser una temporada ilusionante".



Además, el exjugador del Real Madrid y Sevilla añadió: "me encuentro en un gran momento, tras una buena pretemporada, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas de trabajo para encontrarme bien".



"Ha sido una progresión bien llevada, bien planificada por el cuerpo técnico. Estoy contento de empezar poco a poco, ahora he alcanzado un buen nivel", indicó Sergio Ramos.



El popular 'Camero' también dijo estar satisfecho con el nuevo sistema de juego puesto en marcha por el entrenador, Christophe Galtier, con tres centrales.



"Hacía tiempo que no jugaba con ese sistema. Nos estamos adaptando. Tiene sus ventajas, da solidez, estabilidad y equilibrio defensivo que se puede trasmitir a los de arriba. Tras los contraataques pueden volver algo más lentos", aseguró.

Ramos se adapta a cómo juegue el PSG

El internacional con la Selección de España en PSG acotó que hace falta tiempo para que el equipo se conozca en el campo con ese nuevo sistema y alabó a su nuevo técnico.

"Es un entrenador con un nivel alto técnico y táctico, que ha ganado la liga con otro equipo. Es un sabio y tenemos que aprovechar eso, trasladar al campo la idea que tiene", finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos sííntomas.