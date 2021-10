Sergio Ramos fichó por dos temporadas con PSG | Fuente: PSG

Llegó como uno de los grandes fichajes, pero tras 15 partidos de la temporada, sigue siendo el gran ausente. Sergio Ramos no sabe de minutos en el PSG y cuando se pensaba que su debut era inminente, este no sucedió y no trabaja junto a la plantilla.

Tras volver a los entrenamientos este martes luego del clásico contra el Marsella, el cuadro a cargo de Mauricio Pochettino lo hizo sin Sergio Ramos, que una vez más se ejercitó de manera individual, solo a tres días del partido contra el Lille por la Ligue 1, hecho que prácticamente lo descarta para el compromiso.

Según ‘Le Parisien’, sigue sin haber una fecha exacta para el regreso del defensa español a los terrenos de juego y la situación ya genera preocupación en Francia.

“La evolución del programa de recuperación de Sergio Ramos, coordinado por el personal médico, está evolucionando muy bien. La reanudación continua con el grupo puede preverse en el transcurso de la próxima semana”, precisó PSG en el reporte de sus futbolistas lesionados.

Sergio Ramos en incertidumbre con PSG

El excapitán del Real Madrid todavía no debuta en PSG y tampoco formó parte de alguno de los partidos amistosos. Su último partido lo disputó con el cuadro merengue, el pasado 5 de mayo por las semifinales de Champions League ante el Chelsea.

A sus 35 años, sufrió una lesión en la rodilla que le generó dificultades en los últimos meses de su carrera y cuando su evolución era favorable, presentó molestias en el sóleo.

Con el PSG dejando muchas dudas a nivel defensivo, los aficionados aguardan que Sergio Ramos aporte su experiencia, aunque la impaciencia por su estreno no cesa.





