Hay caso 'Camero' en París. El director deportivo del PSG, Leonardo, lamentó las lesiones que encadena el defensa español Sergio Ramos y reconoció que las cosas para él "desgraciadamente no han ido como se pensaba".



"Se fichó a Sergio Ramos y estaba bien físicamente. Por ahora, ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ha ido como pensábamos. Es duro para él, para todo el mundo", dijo el directivo del PSG en una entrevista que publica este jueves el diario L'Équipe.



Añadió que las relaciones con Ramos son claras y que "el día que se diga que no puede jugar más, estará claro para nosotros. . Aunque, no jugar le complica ser un líder para nosotros".

Incomodidad en PSG por el momento de Sergio Ramos

Sobre si considera haber cometido un error con su fichaje, Leonardo aseguró que "hay que esperar al final de temporada para sacar conclusiones".



Afirmó que no tiene "miedo de asumir los errores" que comete y que el presidente del conjunto parisino, Nasser Al Khelaifi, le ha dado "una confianza total", le da "total autonomía" y se lo agradece.



Sergio Ramos llegó al PSG el pasado verano europeo tras no renovar su contrato con el Real Madrid, donde jugó 16 temporadas y obtuvo cuatro Champions League.



Desde entonces, las lesiones le han impedido tener continuidad en el club francés, en donde son titulares en la zaga central defensiva Presnel Kimpembe y el brasilero Marquinos.

De otro lado, a la espera de la recuperación del español, el PSG se entrena para el partido de este sábado contra el Niza por la Ligue 1. Luego visitarán al Real Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

