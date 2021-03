Sergio Ramos ha ganado cuatro Champions League en Real Madrid. | Fuente: AS

El estreno de la segunda temporada del documental 'La leyenda de Sergio Ramos' será el próximo 9 de abril, el fin de semana en el que se disputará el clásico entre Real Madrid y Barcelona, el partido más especial para el capitán madridista.

Este jueves, Sergio Ramos reconoció que el peor rival de su carrera con la camiseta del Real Madrid fue el equipo del Barcelona de Pep Guardiola, "que marcó una época".

"A nivel de equipo el que más nos complicó fue ese Barcelona, el mejor de la historia con el que nos disputábamos LaLiga, Copa y Champions League; nos tocaba siempre en los sorteos. Fue el Barça de Pep Guardiola, que marcó una época y fue el rival que más nos complicó la vida", reconoció Sergio Ramos.

Sergio Ramos se ve ante Barcelona en abril por LaLiga

Está próxima a estrenarse el documental de Sergio Ramos vía plataforma digital. | Fuente: Amazon Prime Video

El popular 'Camero' confía en que estará en ese clásico, ya que está a un paso de regresar a los terrenos de juego tras superar una lesión de rodilla:

"Después de un tiempo fuera por una lesión, estoy de vuelta al equipo para afrontar la recta final de la temporada, cuando llega lo más importante. Me gustaría aportar el mejor rendimiento al equipo para intentar ganar algún titulo", afirmó.



La segunda temporada del documental de Sergio Ramos consta de seis episodios que muestran cómo vivió con su familia el confinamiento y un año marcado por la pandemia del coronavirus, el regreso del fútbol y la conquista de LaLiga Santander.

Personas que han marcado su carrera como Zinedine Zidane o Vicente del Bosque, amigos como el tenista Rafael Nadal, el cantante Alejandro Sanz y compañeros como Raúl González, Luka Modric o Marcelo, dibujan con sus apariciones la personalidad ganadora del zaguero español.



"Destaco mi mentalidad y la obsesión por querer siempre ser el mejor en mi posición y dar mi mejor nivel. Me gustaría que la gente me recordase como un tío que siempre ha ido de frente, con la verdad por delante. He cometido errores de los que he aprendido, he sido honesto, humilde, trabajador y siempre he dado el máximo", dijo. (EFE)

