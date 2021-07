Sergio Ramos tendrá como compañero a Neymar por primera vez. | Fuente: EFE

Sergio Ramos se vio las caras ante Neymar desde 2013 a 2017 en LaLiga Santander. El brasilero, en ese último año, tomó sus maletas y prefirió irse del Barcelona rumbo al PSG, en donde aún gana la Champions League.

Ahora, tanto Sergio Ramos como Neymar jugarán junto en PSG y este martes en rueda de prensa, el defensor español, exReal Madrid, confesó que habla con el brasilero desde hace años. Incluso, manifestó que fue él quien lo convenció de llegar a la tienda parisina.

"Con Neymar converso desde hace seis o siete años. La verdad que tenemos una amistad extraordinaria y me convenció antes de fichar. Antes de llegar a un nuevo club, siempre es bueno conversar con algunos jugadores", fue lo que indicó Ramos en relación a su llegada al PSG.

Ramos-Neymar, sociedad que buscará el éxito en PSG

Sergio Ramos tiene la meta de ganar la Champions League con PSG. | Fuente: EFE/PSG

¿Cómo se sentiría si tuviera que disputarse la Champions contra sus excompañeros del Madrid? El central sevillano indicó también que prefiere no pensar en eso por ahora.

"Son suposiciones y adelantarnos al futuro, sería algo demasiado aventurado", sostuvo el internacional con la Selección de España.

"Estoy aquí para empezar de cero. No vengo de campeón ni para tirar de currículum. Llego a un equipo nuevo y tengo ganas de dar mi mejor versión", aseguró Sergio Ramos.

Además, fue preguntado sobre el caso de Lionel Messi, que acabó recientemente su contrato con Barcelona y cuyo futuro está en el aire, con la posibilidad de unirse de nuevo al club catalán o de fichar por otra entidad, entre las cuales PSG ha sonado con fuerza en los últimos meses.

"Siempre he dicho que 'Leo' es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Sin embargo, es algo (su fichaje) que no depende de mí", respondió.

