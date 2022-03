Kylian Mbappé rechazó asistir al sorteo del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Kylian Mbappé, quien aún no renovó con el PSG a menos de tres meses de que acabe su contrato, fue invitado al sorteo de este viernes por la organización del Mundial Qatar 2022, aunque el ‘crack’ francés declinó la propuesta.

Según ‘L’Equipe’, la acción estaría relacionada a su situación actual con el PSG. Qatar, que es también accionista mayoritario del club parisino, pretendía contar con el delantero en el Centro de Exposiciones de Doha.

No obstante, Kylian Mbappé alegó que a él no le correspondía estar en el sorteo que se realizará el viernes, pues no es capitán de la actual selección campeona del mundo y tiene compromisos con el PSG.

Francia será uno de los cabezas de serie en el sorteo del Mundial Qatar 2022. Los ‘galos’ realizaron una exhibción en la goleada del martes en un amistoso ante Sudáfrica (5-0). Kilyan Mbappé marcó dos goles y ya acumula 26 con Francia.

Kylian Mbappé apunta al récord histórico en Francia

Después de una importante presentación, Mbappé sigue escalando en la lista de goleadores históricos de la Selección de Francia, la cual lidera Thierry Henry con 51 anotaciones, pero ‘Donatello’ no le huye al reto.

"Sé que me queda aún mucho camino, todos sabemos lo que hizo Thierry Henry, nadie lo ha igualado, pero sé que puedo lograrlo y antes de lo que se piensa", dijo el atacante del PSG en 'TF1'.

Con solo 23 años, es el señalado a batir el récord, pues a esa Henry totalizaba ocho. Kylian Mbappé ha marcado nueve goles en los últimos cinco partidos con Francia y su objetivo colectivo está en obtener el bicampeonato de la Copa del Mundo.





NUESTROS PODCASTS

Petroperú continúa en el ojo de la tormenta, tras la renuncia del gerente general, Hugo Chávez en medio de denuncias ¿Cuál es la función de la petrolera estatal? ¿Cómo sus decisiones afectan al país y al bolsillo de los peruanos?