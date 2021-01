Sporting Lisboa es líder de la Liga de Portugal con 35 puntos, cuatro más que el Porto. | Fuente: @SportingCP

Sporting Lisboa es el único equipo de las principales ligas europeas que aún no conoce la derrota, ya que en trece partidos tan sólo ha cedido dos empates, por lo que lidera el campeonato portugués con 35 puntos, 4 más que Oporto y Benfica.



Son los mejores registros de "los leones" en el último medio siglo, recuerdan los analistas tras la última victoria liguera a domicilio frente a los insulares del Nacional.



Entre los factores clave de la buena racha del Sporting, la excelente forma del veterano portero español Adán, que sólo ha encajado 8 goles en lo que va de Liga.



En las principales ligas europeas, sólo el Atlético de Madrid, con 6 goles sufridos, ha encajado menos tantos que el Sporting.



El marroquí Zouhair Feddal, ex del Betis, y el uruguayo Coates han formado un dupla de centrales de gran nivel, al igual que el lateral español cedido por el City Pedro Porro se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato portugués, tanto por su forma de defender como por sus incorporaciones en ataque.



Además, el Sporting ha dado alas al joven luso Pedro Gonçalves "Pote", que llegó esta campaña procedente del Famalicão y que se ha convertido en el medio europeo más goleador, con un total de 11 dianas en la Liga Portugal, que lo colocan "pichichi" del campeonato.



Benfica está en el tercer lugar con 31 puntos, al igual que el Porto | Fuente: Benfica

Oporto, que en febrero se medirá al Juventus en octavos de Liga de Campeones, cada vez es más contundente en Liga, con 7 victorias consecutivas, y uno de sus grandes valedores es el centrocampista internacional portugués Sérgio Oliveira, que lleva 7 tantos, el último contra el Famalicão la pasada jornada.



El conjunto de los dragones parece que ha encontrado su referencia ofensiva en el iraní Mehdi Taremi, que hizo un doblete ante el Famalicão y que ya lleva 5 tantos en la Liga Portugal.



Por su parte, la afición del Benfica no está satisfecha con el juego que despliegan las águilas de Jorge Jesús, que sufre demasiado para ganar y que intentará pescar refuerzos en el mercado de invierno. Suena el bético William Carvalho, que fue pieza clave en la época de Jorge Jesús en el Sporting.



El mejor de los encarnados es el uruguayo ex del Almería Darwin Núñez. El de Artigas lleva 3 tantos y 7 asistencias en liga, mientras que en la Europa League ha anotado 5 goles y ha dado una asistencia.



Precisamente, la próxima jornada se enfrentarán en Do Dragão Oporto y Benfica, por lo que el Sporting podría abrir brecha sobre uno de los dos en caso de vencer.



Braga, cuarto en discordia a 8 del líder, recuperó esta jornada la senda de la victoria tras ganar al Marítimo por 2-1.



Ricardo Horta, ex del Málaga, volvió a marcar y sigue siendo uno de los grandes valedores de un Braga que este año busca consolidarse en puestos europeos y, por qué no, luchar por el campeonato.







Stephen Eustaquio fue cedido a préstamo por el Cruz Azul al Pacos Ferreira | Fuente: @fcpf

Los destacados

Tras trece jornadas, la Liga Portugal deja también algunos nombres propios, como el del luso-canadiense Stephen Eustáquio, un mediocentro organizador que juega cedido por el Cruz Azul de México en un Paços de Ferreira que está en puestos europeos. Es el que maneja el tempo del partido y cotiza al alza. Eustáquio se define como un jugador apto para la Liga de España.



El mediapunta nipón Ryotaro Meshnio, cedido por el City al Rio Ave, ha demostrado que cada vez que tiene la oportunidad aprovecha al máximo los minutos. 200 minutos jugados en liga y 2 goles, gracias a su potencia y habilidad a la hora de definir.



Por la parte baja, llama la atención la situación del colista Famalicão, cuyo 85 % pertenece al magnate israelí Idan Ofer, que es el dueño del 32 % del Atlético de Madrid.



Los de Famalicão, ciudad próxima a Oporto, quieren salir del pozo y se han reforzado en el actual mercado invernal con el delantero portugués Alexandre Guedes, que jugó en el Reus (2014) y llega desde el fútbol japonés.



También ha fichado al joven uruguayo de 19 años Manuel Ugarte y tendrá hasta fin del temporada al defensa luso Rubén Vinagre, cedido por el Wolverhampton y que esta campaña la inició en el Olympiacos griego.



Por abajo, la Liga Portugal está un puño, con los tres últimos clasificados con 11 puntos, mientras que Tondela, Belenenses y Farense suman 12.





(Con información de EFE)