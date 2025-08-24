Salvó a Real Madrid: Kylian Mbappé se lució con doblete ante Real Oviedo

El atacante francés Kylian Mbappé fue clave en la victoria de Real Madrid ante Real Oviedo de visitante.
Real Madrid derrotó 3-0 a Real Oviedo de visitante por la segunda jornada de LaLiga temporada 2025-26. Con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinicius Junior, el equipo merengue sacó diferencias y sumó su segunda victoria en la competencia.
Cuando iba 1-0, Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinicius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.
Ya en el descuento, Vinicius aprovechó una contra para castigar al Oviedo y firmar el 0-3 definitivo; el Madrid suma 6 puntos y empata en la cabeza con Villarreal y Barcelona, mientras que el Oviedo sigue con cero puntos y en puestos de descenso.
Real Oviedo vs Real Madrid: así arrancaron en partido
Real Oviedo: A. Escandell; O. Luengo, D. Costas, D. Calvo ©, A. Alhassane; K. Sibo, L. Ilic, L. Dendoncker, Nacho Vidal, I. Chaira; Salomón Rondón. DT: Veljko Paunovic.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal ©, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.