Salvó a Real Madrid: Kylian Mbappé se lució con doblete ante Real Oviedo

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El atacante francés Kylian Mbappé fue clave en la victoria de Real Madrid ante Real Oviedo de visitante.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid derrotó 3-0 a Real Oviedo de visitante por la segunda jornada de LaLiga temporada 2025-26. Con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinicius Junior, el equipo merengue sacó diferencias y sumó su segunda victoria en la competencia.

Cuando iba 1-0, Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinicius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.

Ya en el descuento, Vinicius aprovechó una contra para castigar al Oviedo y firmar el 0-3 definitivo; el Madrid suma 6 puntos y empata en la cabeza con Villarreal y Barcelona, mientras que el Oviedo sigue con cero puntos y en puestos de descenso.

Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé
Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé. | Fuente: ESPN

Real Oviedo vs Real Madrid: así arrancaron en partido

Real Oviedo: A. Escandell; O. Luengo, D. Costas, D. Calvo ©, A. Alhassane; K. Sibo, L. Ilic, L. Dendoncker, Nacho Vidal, I. Chaira; Salomón Rondón. DT: Veljko Paunovic.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal ©, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

