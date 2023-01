Seis selecciones buscarán su clasificación al Mundial Sub 20 | Fuente: Conmebol

Paraguay, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Venezuela son las seis selecciones que siguen en carrera en el Sudamericano Sub 20, pero serán tan solo cuatro que logren el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría, que se realizará en Indonesia entre el 20 de mayo al 11 de junio.



El hexagonal también entrega tres boletos -además de Chile- para los Juegos Panamericanos de Santiago.

Tras dos días de descaso, la fase final del Sudamericano Sub 20 se disputará entre el 31 de enero y el 12 de febrero con un formato de todos contra todos, en la altura de Bogotá (2.600 msnm).

La accción arranca el martes, cuando Uruguay se mide con la anfitriona Colombia y Brasil con Ecuador. Paraguay y Venezuela se enfrentarán el mismo día.

Clasificados al hexagonal final Sudamericano Sub 20

Clasificados Grupo A Clasificados Grupo B Brasil Uruguay Colombia Venezuela Paraguay Ecuador

Fixture del hexagonal final del Sudamericano Sub 20

Martes 31 de enero

3:00 p.m. Paraguay vs Venezuela - Estadio Metropolitano de Techo

5:30 p.m. Brasil vs Ecuador - El Campín

8:00 p.m. Uruguay vs Colombia - El Campín



Viernes 3 de febrero

3:00 p.m. Uruguay vs Ecuador - Estadio Metropolitano de Techo

5:30 p.m. Brasil vs Venezuela - Estadio Metropolitano de Techo

8:00 p.m. Colombia vs Paraguay - El Campín





Lunes 6 de febrero

3:00 p.m. Venezuela vs Uruguay - Estadio Metropolitano de Techo

5:30 p.m. Paraguay vs Brasil - El Campín

8:00 p.m. Colombia vs Ecuador - El Campín

Jueves 9 de febrero

3:00 p.m. Ecuador vs Venezuela - Estadio Metropolitano de Techo

5:30 p.m. Uruguay vs Paraguay - Estadio Metropolitano de Techo

8:00 p.m. Colombia vs Brasil - El Campín



Domingo 12 de febrero

3:00 p.m. Brasil vs Uruguay - El Campín

5:30 p.m. Venezuela vs Colombia - El Campín

8:00 p.m. Ecuador vs Paraguay - Estadio Metropolitano de Techo



