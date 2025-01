Conmebol "monitorea" situación en Venezuela de cara al Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que se encuentra "monitoreando" la situación de Venezuela de cara al Sudamericano Sub 20 que se jugará del 23 de enero al 16 de febrero.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, la entidad deportiva está siguiendo de cerca el momento del país llanero a raíz de la juramentación presidencial que reclaman Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia.



"Todo se está monitoreando", le dijeron a la Agencia EFE fuentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en la ciudad paraguaya de Luque, que se abstuvieron de anticipar alguna información adicional.



Argentina y su opinión sobre el Sudamericano Sub 20 en Venezuela

Este miércoles, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que su país "no va a mandar a chicos que los puedan secuestrar", esto como referencia al Sudamericano Sub 20. Además, pidió que se modifique la sede del campeonato.



"¿Nuestra selección Sub 20, el 23, puede ir a Venezuela? ¿No los pueden tomar de rehenes?", se preguntó Bullrich en una entrevista con la CNN Radio, en la que se refirió a la detención —hace un mes— del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, quien fue acusado de terrorismo y de querer atentar contra la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez.



No obstante, el jefe de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Nicolás Novello, ratificó que la Albiceleste participará del torneo, el cual brinda cuatro cupos a la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 que se jugará en Chile en el 2025.



El Gobierno de Uruguay también se expresó en desacuerdo con que el Sudamericano Sub 20 se dispute en Venezuela. La prensa uruguaya reveló, por su parte, que se evalúa pedir a la Conmebol que la sede del certamen, que llegará a su XXXI edición, sea modificada.

