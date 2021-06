Suecia vs Ucrania buscarán su clasificación cuartos de final de la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: KIRILL KUDRYAVTSEV,ROBERT GHEMENT

Ucrania vs Suecia se verán las caras este martes, 29 de junio, en el estadio de Hampden Park. Ambas selecciones buscan su clasificación a los cuartos de la final de la Eurocopa 2021, a partir de las 2:00 pm. (hora peruana). La transmisión de Tv estará a cargo de DirecTV Sports. El minuto a minuto lo puedes seguir en la página de RPP.pe.

Ucrania, la peor mejor tercera en la fase de grupos, disfrutará de una vida extra que intentará aprovechar ante uno de los equipos más rocosos de la Eurocopa, Suecia, que peleará por una ronda, los cuartos de final, que no alcanza desde 2004.



Andriy Shevchenko, seleccionador de Ucrania tendrá una oportunidad más para no perder crédito. Con dos derrotas en la fase de grupos y una sola victoria frente a Macedonia del Norte, llegó a los octavos de final por las justas rodeado de críticas por el mal juego de su equipo.



Después de perder 0-1 frente a Austria, los jugadores ucranianos acumulan varios días entonando el "mea culpa", pidiendo disculpas y hablando de conjura para ofrecer una imagen diferente a la del último choque que disputaron en la Eurocopa.



Aunque han alcanzado los octavos de final por primera vez (no pasaron de la primera fase en Polonia y Ucrania 2012 y en Francia 2016, sus dos únicas participaciones), lo han hecho prácticamente por la puerta de atrás y de rebote. Por eso, conseguir un billete para los cuartos de final dejaría a Ucrania en una situación diferente.



Enfrente, Suecia vive días más placidos marcados por la euforia tras completar una primera fase sólida que culminó con el primer puesto en el grupo E en el que estaba encuadrado España. Con victorias frente a Polonia (3-2) y Eslovaquia (1-0) y un empate sin goles ante el equipo de Luis Enrique, se ganó el derecho a jugar los octavos de final.



Ahora tiene el reto de alcanzar los cuartos por tercera vez en su historia. En la Eurocopa que organizaron en 1992 llegaron a semifinales y en Portugal 2004 se estancaron en los cuartos de final. Desde entonces, siempre ha caído en la primera fase.







Suecia vs Ucrania: alineaciones probables



Suecia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski e Isak.



Ucrania: Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi y Yaremchuk.

.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.