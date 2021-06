Harry Kane anotó en el triunfo de Inglaterra sobre Alemania | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOHN SIBLEY

Dos potencias frente a frente, aunque el historial marcado a favor de los teutones. Con ello, Inglaterra dio un golpe de mesa a las estadísticas y eliminó a Alemania en octavos de final de la Eurocopa 2021 y su capitán Harry Kane definió la jornada de “perfecta”.

"Ha sido un día increíble y un partido increíble. Escuchar a Wembley así es un momento que ninguno de nosotros olvidaremos. Es la tarde perfecta. Disfrutaremos de esto, pero tenemos otro partido importante el sábado", apuntó el delantero del Tottenham.





Harry Kane encontró el gol en la Eurocopa

Aunque ninguno de los dos había mostrado un gran estado de forma en la primera fase de la Eurocopa, el partido tuvo emociones y ataques por ambos bandos. Inglaterra rompió la paridad sobre el final, con los goles de Raheem Sterling y Harry Kane, quien por fin se estrenó en el actual certamen.

"Cualquier equipo nos mirará ahora y sabrá que somos peligrosos. Queremos seguir marcando goles y manteniendo la puerta a cero. No podemos desconectarnos. No hay nada mejor que cuando tienen expectativas sobre ti y las cumples, pero ahora no podemos pararnos aquí. Tenemos claro lo que queremos. Esperemos volver a Wembley para las semifinales y para la final", dijo tras el partido.

Inglaterra enfrentará en cuartos de final al elenco vencedor de la llave entre Suecia y Ucrania y de meterse a semifinales, disputará ese juego y el posible partido por el título en Wembley.





