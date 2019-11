La joven promesa de Lanús reveló cómo fue su humilde vida. | Fuente: Club Atlético Lanús - Twitter

El defensa de Lanús, Alexandro Bernabei, aseguró que antes de pasar por el fútbol profesional tuvo una dura infancia. En entrevista con el diario Olé, el jugador de 19 años, que brilló en la victoria 2-1 sobre Boca Juniors, también afirmó que convertirse en futbolista fue muy difícil para él, debido a su situación.

"Con los días de lluvia aprovechaba para ir a jugar al barro. Yo era muy callejero, salía del colegio y no volvía hasta las 11 de la noche. Mi abuelo me retaba [regañaba], pero yo me iba a cazar o pescar por ahí. Cazaba palomas, iguanas o pescaba, obvio que después a la noche comíamos eso", dijo Bernabei.

Alexandro Bernabei es una de las promesas del Lanús. | Fuente: Club Atlético Lanús - Twitter

Asimismo, el jugador de Lanús aseguró que la comida que su madre podía proveerle era muy escasa. "Y, mi mamá no podía darme de comer porque no tenía dinero. Entonces, todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados. A veces ni comía directamente. Me bañaba dentro de un fuentón", aseguró el futbolista argentino.

Bernabei también recordó que intentaba ganar dinero trabajando para los visitantes de un camposanto. "La casa de mi vieja queda justo frente de un cementerio y me acuerdo de que si se presentaba algún entierro cuidaba autos o iba y veía si podía ganar unos mangos", añadió el defensa de Lanús.

Sobre ser un jugador profesional y jugar la Superliga Argentina, Bernabei aseguró que siempre fue su meta. "Para mí era muy fuerte mantener el sueño de futbolista porque todos los días era lidiar con cosas malas y negativas. Me traté varias veces con psicólogos, pero hoy ya trato de resolver las cosas solo", finalizó.