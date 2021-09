Carlo Ancelotti resaltó el trabajo de sus pupilos | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

La buena dinámica del Real Madrid, líder de LaLiga Santander y ganador en su visita al Inter de Milán en la Liga de Campeones, impulsó a su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, a asegurar este martes que su equipo "tiene pelotas" y lo demostró en estadios complicados.



"Podemos mejorar en la continuidad de nuestro juego, en el aspecto defensivo, estamos aún a un 60 o 70 por ciento, pero hasta ahora lo hemos hecho bien porque hemos jugado seis partidos, cinco fuera, y jugar en el Bernabéu te da ventaja", reflexionó en rueda de prensa.



"Hemos sacado partidos en campos complicados como Valencia, Sevilla, Milán, eso significa que el equipo tiene pelotas", afirmó.



Ancelotti considera que en el fútbol actual hay que saber mezclar el buen fútbol con la lucha: "En Europa la intensidad es muy importante para competir y en una Liga, si la quieres pelear, la calidad del juego con muchos partidos y tener continuidad es importante. El espíritu es la base de los resultados que hemos conseguido porque siempre hemos luchado hasta el final".







No entró el técnico madridista a valorar el bache del Barcelona, pero auguró que ese mal momento lo sufrirá también el Real Madrid a lo largo de la temporada.



"Por la experiencia que tengo, cada año todos los equipos tienen problemas, antes o después. Ahora a nosotros nos sale bien, pero vamos tener problemas y la única cosa que un entrenador tiene que hacer es trabajar para resolver los problemas. Nada más", dijo.



Sin juzgar lo que está haciendo el técnico barcelonista, Ronald Koeman, Ancelotti entiende que es importante respetar la filosofía del club al que diriges: "Un entrenador tiene que tener en cuenta la historia, la tradición de cada club y después evaluar las características de los jugadores, poner un estilo que tenga en cuenta la calidad pero también la historia".



Centrándose en el Real Madrid, Ancelotti no lamentó la cantidad de lesiones que está sufriendo y aseguró que "es un tema que tienen todos los equipos".



"Tantos partidos en una temporada exige mucho a los jugadores y tenemos que convivir con este problema. No se puede hacer nada más. Uno se lesiona, otro vuelve. La plantilla es bastante completa y claro que es una pena, te gustaría tener a todos disponibles pero no es posible. Ahora es Carvajal, pero la próxima semana volverán Mendy, Marcelo, Kroos... Hay que convivir con esto", reflexionó.



Al que ve en buena condición física es al belga Eden Hazard, que descansó en Milán en la Liga de Campeones pero fue titular ante el Valencia: "Físicamente se ha encontrado bien después del partido y jugó bien. Es uno de los jugadores que tenemos que evaluar de forma distinta al resto por sus antecedentes. Es calidad de los minutos, no cantidad".