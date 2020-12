Cristiano y Lionel Messi no pudieron ganar el FIFA The Best 2020. | Fuente: FIFA

Robert Lewandowski es el The Best 2020 luego que el delantero polaco sea elegido por encima de otras dos figuras mundiales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En un ceremonia virtual, el goleador del Bayern Munich ganó este premio individual por primera vez en su carrera profesional.

Como era de esperarse, luego de conocerse que Robert Lewandowski es el FIFA The Best 2020, el máximo ente del deporte rey dio cuenta de la votación de parte de los entrenadores y jugadores. Es por ello que se supo por quiénes votaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en esta ocasión.

Se pudo conocer que Messi votó en primer lugar para The Best a Neymar, su excompañero en la tienda del Barcelona y ahora figura del PSG. Para el segundo y tercer lugar, el internacional con la Selección de Argentina eligió a Kylian Mbappé y Lewandowski, respectivamente. El 10 azulgrana no votó por 'CR7'.

Messi y Cristiano, testigos del The Best de Lewandowski

Por su parte, el portugués votó a 'Lewa' como el primero y en segundo lugar puso a Leo. En la tercera casilla colocó a Mbappé. De esta manera, se dieron a conocer a las votaciones de los ganadores de esta premiación en los últimos años.

Además, FIFA dio a conocer a su 11 ideal para el The Best 2020. El equipazo lo integran Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcántara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo