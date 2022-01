Donnarumma, Mendy y Neuer nominados al 'Mejor Arquero' del la FIFA en 2021 | Fuente: FIFA

La FIFA anunció este miércoles la lista con los tres arqueros nominados a recibir el premio The Best, galardón que reconoce al mejor portero del 2021, en la que se encuentran el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG), el alemán Manuel Neuer (Bayern Munich) y el senegalés Edouard Mendy (Chelsea).

Gianluigi Donnarumma dejó las filas del AC Milan y fichó por el PSG hasta 2026 después de una gran temporada con el club 'rossonero' y con su Italia, con la que ganó la Eurocopa y se adjudicó el trofeo a 'Mejor Jugador' del torneo por sus atajadas claves, especialmente en la final contra Inglaterra, en la que fue decisivo en la tanda de penales que le dio el título a los 'azzurris'.

Edouard Mendy concluyó el curso pasado levantando el trofeo de la Champions League con el Chelsea donde, además de tener intervenciones fundamentales, le quitó la titularidad al español Kepa Arrizabalaga.

Por su parte, Manuel Neuer, capitán del Bayern Munich, ganó cuatro de las seis grandes competiciones que jugó con los bávaros: Bundesliga, Supercopa Alemana, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. En todos ellos impuso su experiencia.





FIFA también hizo oficial las candidatas al galardón femenino. La alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea; la chilena Christiane Endler, del Olympique de Lyon; y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, del PSG, son las seleccionadas.

La entrega de todos los galardones de los The Best 2021 tendrán lugar el 17 de enero en la sede de la FIFA (Zúrich).

Este jueves, la FIFA dará a conocer los tres finalistas del Premio The Best para los entrenadores y el viernes 7 de enero se desvelará los nombres de los finalistas del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y del Premio The Best al Jugador de la FIFA.





