The Best 2024 EN VIVO: ¿a qué hora empieza y por dónde ver los premios de la FIFA?

Por otro lo alto. La FIFA anunció que este martes 17 de diciembre se llevará a cabo en Doha (Qatar) los premios The Best 2024. A través de un comunicado, el máximo ente deportivo informó que los ganadores de cada una de las categorías se darán a conocer durante la cena de gala de la famosa Aspire Academy. Además, indicó que será transmitido EN VIVO por la página web de la FIFA (FIFA.com).

Entre los principales nominados a Mejor jugador del año están Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri y Vinícius Jr. Y en la categoría Mejor entrenador del año están Carlo Ancelotti, Lionel Scaloni y Pep Guardiola.

De acuerdo con la FIFA, los ganadores se han decidido mediante un sistema que concede el mismo peso los votos de los aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y medios de comunicación.

The Best 2024: ¿Por qué FIFA adelantó la premiación?

La FIFA decidió adelantar la ceremonia de premiación de los premios The Best 2024 por motivo del 20 aniversario de la Aspire Academy. Además,

En la víspera de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2024™, en la que se enfrentarán el Real Madrid C.F. y el CF Pachuca, y que marca el segundo aniversario de la mejor final de la Copa Mundial de la FIFA™ de la historia, se celebrará una cena de gala en la famosa Aspire Academy.

En la cita, se conocerán los ganadores de los premios The Best a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, goles y aficionados de 2024.

La cena, que tendrá lugar con motivo del 20º aniversario de la Aspire Academy, reunirá a distintos mandatarios, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol.

¿Cuándo se entregarán los premios The Best 2024 y qué otros cambios se anunciaron?

Los premios The Best 2024 se entregarán este martes 17 de diciembre en Doha (Qatar). Para esta edición, los aficionados han tenido la oportunidad de votar en las categorías Once Masculino de la FIFA y Once Femenino de la FIFA.

¿A qué hora inician los premios The Best 2024?

En Perú, los premios The Best 2024 comienzan a las 12:00 p.m.

En Qatar, los premios The Best 2024 comienzan a las 8:00 p.m.

En Colombia, los premios The Best 2024 comienzan a las 12:00 p.m.

En Ecuador, los premios The Best 2024 comienzan a las 12:00 p.m.

En Venezuela, los premios The Best 2024 comienzan a la 1:00 p.m.

En Bolivia, los premios The Best 2024 comienzan a la 1:00 p.m.

En Brasil, los premios The Best 2024 comienzan a las 2:00 p.m.

En Argentina, los premios The Best 2024 comienzan a las 2:00 p.m.

En Chile, los premios The Best 2024 comienzan a las 2:00 p.m.

En Uruguay, los premios The Best 2024 comienzan a las 2:00 p.m.

En Paraguay, los premios The Best 2024 comienzan a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), los premios The Best 2024 comienzan a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), los premios The Best 2024 comienzan a las 12:00 p.m.

En España, los premios The Best 2024 comienzan a las 6:00 p.m.

En Italia, los premios The Best 2024 comienzan a las 6:00 p.m.

En Alemania, los premios The Best 2024 comienzan a las 6:00 p.m.

En Francia, los premios The Best 2024 comienzan a las 6:00 p.m.

En Portugal, los premios The Best 2024 comienzan a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver los premios The Best 2024 en vivo por TV y streaming?

Los premios The Best serán transmitidos EN VIVO vía streaming por la página web de FIFA. Hasta el cierre de la nota no se ha confirmado un canal que transmita el evento EN DIRECTO.

Mejor jugador del año

Dani Carvajal (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Lionel Messi (Inter Miami)

Rodri (Manchester City)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Mejor entrenador del año

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luis de la Fuente (España)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Mejor arquero del año

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Mike Maignan (AC Milán)

Unai Simón (Athletic Club)

Premio Puskás

Hassan Al Haydos (Qatar vs China)

Terry Antonis (Melbourne City vs Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs Sudáfrica)

Walter Bou (Lanus vs Tigre)

Michaell Chirinos (Costa Rica vs Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs Friburgo)

Denis Omedi (KCCA vs Kitara)

Paul Onuachu (Trabzonspor vs Konyaspor)

Jaden vs Philogene (Rotherham United vs Hull City)

Últimos ganadores a mejor jugador del mundo en The Best

2023: Lionel Messi

2022: Lionel Messi

2021: Robert Lewandowski

2020: 2021: Robert Lewandowski

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

