Lionel Messi inspira nueva serie animada en Disney Plus: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

Lionel Messi pronto llegará a la televisión y al streaming retratado en un personaje animado. Disney acaba de adquirir la nueva serie infantil Messi y los gigantes, inspirada en el astro del futbol mundial y ganador de la Copa del Mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

En efecto, de acuerdo con reportes de Variety, The Wrap y Billboard, la compañía Disney Branded Television adquirió los derechos para la transmisión de la esperada serie infantil sobre Lionel Messi la cual empezó a desarrollarse el 2023.

Ahora, la serie se estrenará en Disney Channel y en Disney Plus mostrando una historia para niños sobre uno de los jugadores de fútbol más importantes de la historia.

¿De qué trata y cuando se estrena Messi y los gigantes?

Messi y los gigantes todavía no tiene una fecha de estreno en Disney. No obstante, se supo que cada episodio tendrá una duración de 22 minutos donde no solo se podrán ver las habilidades futbolísticas del protagonista sino también su lucha contra la adversidad, su trabajo en equipo y su deseo de superación para convertirse en héroe.

“La serie trata de Leo, un niño normal de 12 años con un talento extraordinario y un gran problema. El otrora próspero mundo de Iko está en ruinas a merced de los Gigantes que gobiernan los 10 reinos. Solo un héroe puede salvarlos (…) y es del tamaño de una pulga. El joven Leo es rescatado de otro mundo para liderar la lucha contra los villanos tiránicos que han mantenido los 10 reinos bajo su control”, se lee en la sinopsis oficial.

Serie animada infantil Messi and the Giants empezó a desarrollarse el 2023. | Fuente: Disney Pictures

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la serie de Disney inspirada en él?

Lionel Messi expresó su entusiasmo por la próxima serie animada infantil de Disney inspirada en él. Por medio de un comunicado, el futbolista ganador de ocho Balones de Oro y Seis Botas de Oro recalcó los valores que se mostrarán.

"Siempre soñé con participar en un proyecto que transmitiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes para mi carrera, a las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro", señaló el '10' de Argentina.

Del mismo modo, afirmó que pronto verá el programa junto a sus hijos. "Espero poder compartir esta serie con niños de todo el mundo y espero poder inspirarlos y motivarlos para que logren sus propios sueños. Desde que era niño, siempre me encantaron las series animadas y espero poder ver esta serie con mis propios hijos", añadió.

Lionel Messi mostró su entusiasmo con la nueva serie animada: "La veré con mis hijos". | Fuente: Instagram (leomessi)

¿Quiénes producen la serie Messi y los gigantes?

La serie Messi y los gigantes es producida por Sony Music Visión y Sony Pictures Televisión - Kids (SPT-Kids) en colaboración con Lionel Messi. Guy Toubes es el productor ejecutivo y estuvo a cargo del guion de la serie.

Atlantis Animation y el director Dan Creteur serán los encargados del estudio de animación de la serie desarrollada por Toubes y Creteur. La serie estará disponible en inglés, español, entre otros idiomas.

"Ha sido un privilegio trabajar con Leo y nuestros colegas de Sony Music en esta primera colaboración. Estamos encantados de que Disney le dé una plataforma global a esta divertida versión de un cuento clásico y esperamos lanzar un programa global de productos de consumo y asociaciones de marca junto con el debut del programa", manifestó Joe D'Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Sony Pictures Televisión - Kids.

Serie animada Messi y los Gigantes sigue a Leo, un niño de 12 años con un extraordinario poder.Fuente: Disney Pictures

