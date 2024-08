Thierry Henry renunció a la Selección de Francia tras perder la final por el oro olímpico en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thierry Henry abandonó el banquillo de la Selección Francesa de Fútbol Sub-21 y de la olímpica tras llevar a esta última a la final de París 2024, donde perdió la final contra la selección española (5-3 en la prórroga), informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El excampeón del mundo en 1998 (47 años), que fue nombrado a mediados del año pasado y que tenía contrato hasta junio de 2025, tomó esta decisión "por razones personales", precisó la FFF.

A pesar de que hubo jugadores susceptibles de formar parte del equipo olímpico pero sus clubes no lo permitieron por no estar los Juegos en el calendario FIFA, Henry hizo una buena campaña y clasificó a los franceses para la final, algo que no lograban desde la medalla de oro obtenida en 1984.

"Quiero agradecer a la federación y al presidente Philippe Diallo que me ofreciera esta increíble oportunidad", declaró Thierry Henry en el comunicado de la FFF.

"Lograr la medalla de plata en unos Juegos Olímpicos en mi país será siempre uno de los grandes orgullos de mi vida. Estoy increíblemente agradecido a la federación, los jugadores, al equipo técnico y a los aficionados, todos me permitieron vivir una experiencia mágica", añadió el exfutbolista francés.



Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur des Espoirs 👋



Merci pour cette médaille Olympique 🥈 et bonne chance pour la suite de votre carrière, coach 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UOqQsoMQO3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 19, 2024

"Lamentamos esta decisión"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol Philippe Diallo agradeció a Henry "todo su trabajo desarrollado al frente de la selección sub-21 y la olímpica".

"Evidentemente, lamentamos esta decisión ya que Thierry Henry cumplió con los objetivos que se habían fijado al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 40 años después del oro en Los Ángeles. Tras seguirle en esta campaña, pude descubrir su gran profesionalidad, su rigor y su amor por la camiseta de Francia".

Como jugador, Henry formó parte de algunos de los clubes más importantes de Europa. Estuvo en la Juventus italiana (enero 1999-julio 1999), en el Arsenal inglés (1999-2007), en la Liga española en el FC Barcelona (2007-2010) y terminó su carrera en Estados Unidos en 2014.

Como entrenador, estuvo en el Mónaco francés (octubre 2018-enero 219), en el Montréal (noviembre 2019-febrero 2021) y como seleccionador francés sub-21 y olímpico (agosto 2023-agosto 2024).

La FFF tiene que encontrar rápidamente al sustituto ya que el equipo tiene que disputar en septiembre dos encuentros para la clasificación de la Eurocopa 2025 Sub-21 contra Eslovenia y Bosnia. (AFP)