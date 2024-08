Renato Tapia fue presentado en Leganés: "Estaba buscando un paso así en mi carrera" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia brindó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de Leganés. Este martes, en compañía del gerente deportivo del club, Txema Indias, señaló que acertó con la decisión de jugar en el equipo recién ascendido a LaLiga.

“Estaba buscando un paso así en mi carrera. El equipo demostró el fin de semana. Uno de los motivos por los que estoy aquí es Txema. Estoy muy contento de estar aquí. Desde donde toque seguramente sumaré", señaló Tapia que ya jugó en el empate ante Osasuna de visi

Cuando se le consultó por qué eligió jugar en Leganés, sostuvo que "por Txema. Creo que es un conjunto de cosas. El tema humano es lo que más me importaba, hablé 10 minutos y me di cuenta de que era lo necesario", apuntó.

Sobre su posición en el campo de juego. "Aún no he tenido la oportunidad de saber mi posición pero me da igual, estoy para sumar".

Expectativas con Leganés

"Ya se vio en la primera jornada y la siguiente será así. Dimos una muy buena impresión en Pamplona. Estoy muy contento porque seguramente vamos a dar mucho que hablar. Uno sería mediocre si solo apunta a la permanencia", destacó la actuación ante Osasuna.

Finalmente, Tapia espera lograr su mejor rendimiento físico en las próximas fechas de LaLiga. “Entrar y hacer 45-60 minutos con gente que no conoces no es fácil. Me tocó estar 5-10 minutos y espero que pase rápido esta etapa de acomodarme para poder sumar más", culminó.