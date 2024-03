Thomas Tuchel da por sentenciada la Bundesliga: "Felicidades a Bayer Leverkusen"

¿Se acabará la hegemonía en Alemania? Desde el 2013, Bayern Munich ha ganado la Bundesliga, sumando once títulos consecutivos. Ahora, lo más probable es que Bayer Leverkusen rompa la supremacía. Y eso lo sabe muy bien el técnico Thomas Tuchel.

En conversación con Sky, luego de la derrota por 2-0 ante Borussia Dortmund, aseguró que el campeonato lo tiene perdido. Además, felicitó a Bayer Leverkusen por el campeonato.

“Sí, por supuesto. Claro. Naturalmente. Ya no tengo esperanzas. No no no. Después del partido de hoy no hace falta que digamos nada. ¿A cuántos puntos estás detrás? ¿13? ¡Enhorabuena al Leverkusen!", indicó Tuchel.



Victoria de Leverkusen bajó los ánimos del equipo

Al ser consultado sobre el partido con Borussia Dortmund, Tuchel indicó que no fue de gran nivel. Confesó que esto se debió -en gran medida- a la victoria de Bayer Leverkusen, el cual afectó los ánimos del partido (palabras que dijo previo al duelo con las Abejas).

“El juego no fue de gran nivel. Clara falta de velocidad. Extrañamos por completo la pasión. No es en absoluto suficiente. Pensamos que ya no llegaríamos a un punto en el que un partido fuera así. Ahora, obviamente, ha vuelto a suceder", indicó en un inicio.

“El partido en Leverkusen nos desanimó un poco. Habría sido un buen escenario para nosotros y los espectadores (una derrota o un empate de Bayer)”, enfatizó.

La próxima fecha, Bayer Leverkusen (1°) visitará a Union Berlin (12°), mientras Bayern (2°) hará lo propio ante Heidenheim (11°).



