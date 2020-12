Thomas Tuchel no va más como entrenador del PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Una de las grandes bombas que se dio a poco de cerrar este 2020 fue la salida de Thomas Tuchel como director técnico del PSG. El entrenador alemán fue despedido del conjunto parisino y a la espera se encuentra Mauricio Pochettino para tomar su lugar en Parque de los Príncipes.

Según detalla este sábado el diario AS a través de su edición digital, Thomas Tuchel está furioso con la directiva del PSG por cómo se ha dado su salida del club, sobre todo con el director deportivo Leonardo. Y es que indica que al DT le tomó muy por sorpresa la decisión de la dirigencia.

El citado medio español sostiene que la reunión entre Tuchel y Leonardo se dio el último miércoles y duró aproximadamente una hora. Hubo gran sorpresa en el DT porque estaba tercero en la Ligue 1 con PSG y ganó su grupo de la Champions League para meterse a los octavos de final.

Se acabó el amor entre Tuchel y PSG

Thomas Tuchel llegó al PSG en el año 2018. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIPPE LOPEZ

No obstante, para el directivo parisino no había marcha atrás. La medida de darle de baja al estratega le costará al club cerca de 7 millones de euros y no es la primera vez que saca a un DT ya que, en 2011, también le bajó al pulgar a Antoine Kombouraré cuando el primer equipo estaba líder del torneo local.

De otro lado, en PSG gozan de unas pequeñas vacaciones por las fiestas de fin de año. Recién, el 6 de enero tienen pactado un duelo frente al Saint-Étienne del lateral peruano Miguel Trauco por la fecha 18 del fútbol francés de primera división. Thomas Tuchel tendrá que buscar otro club en el Viejo Continente.