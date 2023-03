Thomas Tuchel firmó contrato con el Bayern Munich hasta el 2025 | Fuente: Bayern Munich

El nuevo entrenador del Bayern Munich, Thomas Tuchel, indicó este sábado durante su presentación que tenía claro cuál era el ADN de su nuevo club, que se podía resumir en la frase "hay que ganar".

"El ADN del club es claro: hay que ganar. También importa, claro está, la forma como se gana, pero ante todo hay que ganar", dijo el alemán en conferencia de prensa.

Thomas Tuchel señaló que ya solo entrar a la ciudad deportiva del Bayern Munich le dejaba claro a cualquiera la importancia del club y resaltó que naturalmente para cualquiera es un honor ser contactado por él.

Por otro lado, el entrenador admitió que también le alegra trabajar cerca de su familia -que vive en Múnich- y en el estado federado donde nació. "Es la frontera con Baden-Württenberg pero sigue siendo Baviera".

Thomas Tuchel ganó la Champions League 2021 con Chelsea | Fuente: AFP

La llamada del Bayern a Tuchel

Thomas Tuchel hizo su entrada en el auditorio, al lado del director deportivo Hasan Salihamidzic y del presidente del directorio Oliver Kahn, y confesó su asombro con los primeros contactos con la directiva del Bayern Munich, iniciados solo el martes por la noche y concluidos poco más de 48 horas después.

"Me crean o no, estaba un poco perdido en los treinta primeros segundos de nuestra primera conversación. No sabía de lo que estábamos hablando. Quedó claro rápidamente que era para empezar ya", explicó Tuchel.

"Me quedé completamente sorprendido. No contaba con eso para nada el martes, no había habido ningún contacto antes", añadió el técnico, ganador de la Champions League con el Chelsea en 2021.

🗣️ Thomas Tuchel: "No hay mayor desafío que comenzar mi etapa aquí con un partido contra el Dortmund. Es el partido más importante del fútbol alemán. El próximo partido incluso tiene un componente adicional, dado el estado actual de la clasificación" pic.twitter.com/Dw68Zih4IR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 25, 2023

Tuchel debuta en el clásico alemán

Thomas Tuchel llega para enfrentar el próximo fin de semana un gran reto en un partido contra el Borussia Dortmund -uno de sus antiguos clubes- en el que el Bayern Munich puede recuperar el liderato de la Bundesliga.

"No es un momento adecuado para hacer grandes cambios en el sistema. Tengo plena confianza en la plantilla. Naturalmente estamos todos bajo presión, pero eso siempre es así cuando fichas por el Bayern", aseguró.

"El reto no podía ser más grande que tener el primer partido contra el Dortmund, es el partido del fútbol alemán por excelencia que ahora tiene especial relevancia porque estamos por debajo en la clasificación y porque el Dortmund está en racha", dijo el entrenador.

Tras el duelo con el Dortmund, el Bayern Munich tendrá al Friburgo en cuartos de final de la Copa de Alemania y al Manchester City en cuartos de final de la Champions League.





