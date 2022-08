Thomas Tuchel | Fuente: Chelsea FC

El último domingo, Chelsea FC empató por 2-2 ante Tontteham por la jornada 2 de la Premier League y, tras el término del partido, ambos entrenadores técnicos, Thomas Tuchel y Antonio Conte, protagonizaron un fuerte incidente que dio la vuelta al mundo ya que se encararon y casi se van a los golpes de nos ser separados por la seguridad del estadio.

Tras este episodio, Thomas Tuchel, entrenador de Chelsea FC, se refirió al tema: "Cuando nos dimos la mano nos miramos a los ojos y Antonio tenía una opinión diferente, estaba exaltado, se puso contento cuando empataron. Después me golpearon un poco, pero nada grave. La expulsión creo que no fue necesaria, muchas cosas no lo eran. Otras mala decisión del árbitro hoy", declaró a los medios.

En la misma línea, Tuchel se refirió a la reacción de ambos: "Es emocional, es fútbol. No necesitamos comentarios que calienten las cosas, es así el juego. Es la Premier League, la amamos. Somos dos técnicos muy emocionales, eso es todo".

Por último, el entrenador de los 'blues' indicó que no tendría ningún inconveniente en pedirle disculpas a Antonio Conte en caso vuelva a cruzarse con él: "Si nos encontramos, sí. Y si no, no hay problema. Es un partido de fútbol. Es algo entre hombres, entre dos competidores. No paso nada malo".