Antonio Conte continuó la polémica con Thomas Tuchel por las redes sociales. | Fuente: AFP

Antonio Conte, entrenador de Tottenham, minimizó la pelea con su par de Chelsea, Thomas Tuchel, en la conferencia de prensa después del partido. El DT italiano admitió que estuvo muy "agresivo" en la denominada guerra de Stamford Bridge, tal como informa la prensa inglesa.

"No es muy importante. Si hay un problema, es únicamente entre el otro entrenador y yo. Si me vienen con agresividad, yo también me pongo agresivo", explicó Conte.

Tuchel también relativizó lo ocurrido en declaraciones a la BBC: "Cuando nos apretamos la mano, nos miramos a los ojos y Antonio y yo teníamos opiniones diferentes, así que había emociones (...) Fue algo encendido pero (...) no hay problema".

"Son emociones, así es el fútbol. No sirve de nada comentar y revolver las cosas ahora. Es deporte, es la Premier League y eso nos gusta, ¿no?", apuntó.



Sin embargo, Antonio Conte a través de las redes sociales envió un mensaje picante a Tuchel. “Has tenido suerte de que no te haya visto. Hacerte tropezar habría sido bien merecido”, escribía junto a varios emojis de carcajadas.

Conte también se peleó con Mateo Kovacic

Antonio Conte estuvo eufórico tras el empate 2-2 ante el Chelsea y en el túnel del vestuario también se peleó con el futbolista croata de Chelsea, Mateo Kovacic, informaron medios ingleses.

Felizmente el incidente no pasó a mayores con Kovacic que por lesión se perdió el choque ante los 'Spurs'.





Partidazo entre Chelsea y Tottenham

Chelsea FC empató por 2-2 ante Tottenham en el estadio Stamford Bridge en el partido por la jornada 2 de la Premier League y el encargado de anotar el segundo tanto de los 'spurs' fue Harry Kane con un agónico que le arrebató el triunfo a los locales.

El gol del delantero inglés llegó en el minuto 96 del encuentro luego de que se cobrara un tiro de esquina en favor de Tottenham en la última jugada del partido. El encargado de ejecutarlo fue Perisic, quien decidió enviar el balón al corazón del área.

Por su parte, Harry Kane supo anticiparse bien a la jugada y dio un gran salto para ganar la pelota aérea. Finalmente, la peinó hacia atrás con dirección a su segundo palo y le quedó inatajable al golero Edouard Mendy, quien no pudo hacer nada para evitar el segundo gol de Tottenham.

Con este tanto, Chelsea y Tottenham suman cuatro puntos al haber ganado sus respectivos partidos en la primera jornada.





