Tigres reconoció la cancha del estadio | Fuente: @TigresOficial

Los dos únicos duelos de cuartos de final, Tigres-Ulsan Hyundai y Al Duhail-Al Ahly, marcarán el inicio del Mundial de Clubes 2020, dos partidos de los que saldrán los rivales en semifinales de Palmeiras y Bayern de Munich.

El telón lo abrirán el campeón mexicano de la Liga de Campeones de la Concacaf, Tigres, contra los campeones de Asia, el Ulsan Hyundai surcoreano, en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán. El Palmeiras, flamante campeón de la Libertadores, espera a su rival de esta llave el domingo en las semifinales.

Más tarde, en el estadio Education City, también de Rayán, el campeón local Al Duhail se medirá con el Al Ahly egipcio, campeón de África, en un duelo del que saldrá el rival del campeón de la 'Champions' de la UEFA, el Bayern de Múnich, el lunes.





Programa del jueves 4 de febrero en Mundial de Clubes de Qatar 2020:

- Estadio Ahmad bin Ali: Tigres UANL (MEX) - Ulsan Hyundai (KOR)

- Estadio Education City: Al Duhail (QAT) - Al Ahly (EGY)

¿Cuándo y a qué hora juega Tigres UANL vs Ulsan Hyundai?

Tigres UANL vs Ulsan Hyundai chocarán en duelo vibrante el jueves, 3 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 9:00 a.m (hora peruana/ 8:00 a.m. en México) y tendrá lugar en el estadio Estadio Ahmad bin Ali.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Tigres UANL vs Ulsan Hyundai?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Fox Sports. No te pierdas ningún detalle del encuentro por la web de RPP.pe

Tigres vs. Ulsan Hyundai: horario del partido

México - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.