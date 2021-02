Gareth Bale celebra tras anotar un doblete en la victoria del Tottenham ante Burnley | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL LEAL-OLIVAS

Gareth Bale, autor de dos goles en la victoria de este domingo del Tottenham Hotspur, aseguró que le ha costado tiempo estar a este nivel, pero que está ganando en confianza y mejorando físicamente.



El galés hizo su primer doblete en año y medio y además dio una asistencia para contribuir al triunfo de su equipo por 4-0 ante el Burnley.



"Sí", dijo cuando fue preguntado sobre si está al nivel al que le gustaría estar. "Me voy acercando. Ha llevado tiempo, pero estoy contento, mejorando físicamente y cogiendo confianza. Es lo que se ha podido ver en mis últimos partidos", apuntó.



Bale, cedido esta temporada al Tottenham desde el Real Madrid, solo había disputado dos partidos como titular en la Premier hasta este domingo.



Pero en los últimos diez días parece haber recuperado parte del brillo de antaño. A sus 31 años espera renacer. Está en el momento más dulce desde que aterrizó en Londres y suma cuatro goles en los últimos cuatro partidos.





Gareth Bale anotó dos goles en la victoria del Tottenham ante Burnley | Fuente: ESPN

Mourinho destacó el desempeño de Bale

El técnico de Tottenham salió al frente de las críticas hacia Gareth Bale en los últimos meses.

"A veces la gente necesita inventar historias, necesitan escribir historias o decir cosas que no son necesariamente ciertas. No hay entrenador en el mundo que no vaya a poner a Gareth Bale si está en buenas condiciones", indicó Mourinho en conferencia de prensa.



En tanto a su buen presente, agregó: "Ahora está mejor que nunca, no se trata solo de los dos goles que marcó, está muy bien en rendimiento físico. Ha jugado muy bien, por fuera, por dentro".

.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.