Buena noticia para el Tottenham: Mourinho puso fecha para la vuelta de Harry Kane | Fuente: Twitter

Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, volverá a los terrenos de juego casi seis meses después de sufrir una lesión en los isquiotibiales, según confirmó este jueves en rueda de prensa el entrenador de los 'Spurs', José Mourinho.

"Está trabajando muy bien. Puedo decirles sin problemas que va a ser titular", dijo Mourinho respecto a la presencia de Kane en el duelo que medirá este viernes (2:45 pm - hora peruana) al Tottenham y al Manchester United en el marco de la vuelta de la Premier League.

El delantero inglés no juega desde el pasado 1 de enero, cuando su equipo perdió 1-0 contra el Southampton. "¿Tendrá 90, 80, 70 o 60 minutos? No lo sé, eso nos lo dirá el partido. ¿Está en su mejor estado de forma? No lo sé. Ha estado seis meses sin jugar un partido de fútbol y veremos cómo le va. Yo lo veo bien y por eso lo considero como inicialista en mi equipo", añadió el técnico luso.

Harry Kane es capitán del Tottenham y también de la Selección de Inglaterra. A inicios de temporada estuvo vinculado con un posible traspaso al Real Madrid y al Barcelona, sin embargo, el propio jugador acabó descartando cualquier acercamiento y confirmó que seguiría en el equipo inglés.