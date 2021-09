Harry Kane figura del Tottenham. | Fuente: AFP

Tottenham Hotspur vs. Rennes EN VIVO | Hoy, jueves 16 de setiembre desde las 11:45 horas, ambos equipos se enfrentan por la primera jornada del Grupo C de la Conference League. No te pierdas este emocionante encuentro del certamen europeo. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Tottenham vs. Rennes: alineaciones confirmadas

Tottenham: Gollini; Doherty, Tanganga, Rodon, Davies; Winks, Ndombele, Dele; Lucas, Gil, Kane.

Rennes: Salin; Traore, Omari, Aguerd, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Tait; Laborde, Guirassy, Terrier.





