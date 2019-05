Harry Kane sufrió una lesión en el ligamento izquierdo durante un partido con Manchester City en los cuartos de Champions League. | Fuente: AFP

Harry Kane estuvo muy cerca de jugar su último partido de la temporada con el Tottenham Hotspur en la victoria por 1-0 contra el Manchester City por Champions League. En ese cotejo, el delantero inglés sufrió una lesión en el ligamento izquierdo y muchos consideraban que no iba a poder volver a jugar en la campaña. Sin embargo, el atacante ha mostrado una rápida evolución en su recuperación y ya se siente listo para volver a jugar.

En declaraciones recogidas por BBC, Harry Kane dijo sentirse muy bien de su lesión en estos momentos y hasta cree que está apto para disputar la final de Champions League. No obstante, aseguró que será decisión de Mauricio Pochettino si suma minutos o no en esa contienda.

"Me siento bien, no tengo ningún problema por ahora. Esta semana quiero recuperarme en lo físico lo máximo posible, pero es potestad del entrenador si juego o no. Sin embargo, yo me siento bien y listo para la final", señaló.

Recordemos que Harry Kane ha anotado 24 dianas en la temporada con el Tottenham Hotspur, siendo el máximo anotador del equipo más allá del tiempo que estuvo alejado de las canchas por sus lesiones. A sus 25 años, el atacante tendrá la posibilidad de ganar su primer título en la final de Champions League ante Liverpool.