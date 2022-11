Con Claudio Puelles, ver UFC 281 en Estados Unidos. | Fuente: @UFCEspanol

UFC 281 EN VIVO: pelea el peruano Claudio Puelles frente al neozelandés Dan Hooker en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El evento de la máxima empresa de las artes marciales mixtas, esta vez en el UFC 281, será hoy sábado 12 de noviembre. La cartelera pre-preliminar está programada para las 6:00 p.m., en tanto que la preliminar va en horario de las 8:00 p.m. La principal, en donde está Claudio Puelles contra Dan Hooker en el peso ligero, tiene como agenda las 10:00 p.m. de Perú.

Para ver el nuevo enfrentamiento de Puelles en la UFC tienes que sintonizar la plataforma streaming Star+, si te encuentras en Sudamérica; la cartelera principal irá únicamente por dicha pantalla. RPP.pe tendrá todas las incidencias.

UFC 281 con Claudio Puelles: horarios en el mundo de cartelera principal

Perú: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m. (domingo)

Chile: 12:00 a.m. (domingo)

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Cartelera de HOY #UFC281



ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 9pm 🇲🇽 / 12am 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMS 8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 12am 🇪🇸 pic.twitter.com/xv9QhisPZl — UFC Español (@UFCEspanol) November 12, 2022

Fue en el pasado mes de agosto en que se hizo oficial la inclusión del peruano en este evento que se llevará a cabo en Estados Unidos. Él mismo lo compartió por medio de sus redes sociales.

"Más que listo para enfrentar otro gran reto. Esta vez, frente al #13 del mundo. Lo bueno se hace esperar... Perú en los ojos del mundo. ¡Gracias a todos!", remarcó.

Al frente, Claudio Puelles tendrá a un hueso duro de roer. Y es que el popular 'Niño' se verá las caras ante Dan Hooker, experimentado luchador de 32 años de edad.

Su rival de turno ha sido campeón del Australian Fightning Championship (peso ligero) y el Supremacy Fightning Championships en la misma categoría.

"Si me están dando la oportunidad, entonces les está gustando lo que estoy haciendo. yo pienso que le gusto a la UFC, les gusta el trabajo que estoy haciendo. No hay mucho cariño para los que se aferran. Hay mucho más amor por la gente que hace KO a otros todo el tiempo", sostuvo el peruano en la previa. Tiene un récord de 13-2-0, mientras que Hooker llega con un 21-12-0.

Hay que tener en cuenta que la cartelera principal de este UFC 281 tendrá dos peleas por títulos: Israel Adesanya vs. Alex Pereira (cinturón peso mediano) y Carla Esparza vs. Weili Zhang (cinturón peso paja).

Cartelera principal del UFC 281 en Nueva York

Israel Adesanya vs. Alex Pereira (título peso mediano)

Carla Esparza vs. Weili Zhang (título peso paja femenino)

Dustin Poirier vs. Michael Chandler

Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

Dan Hooker vs. Claudio Puelles

UFC 281: esta es la cartelera preliminar en el Madison Square Garden

Brad Riddell vs. Renato Moicano

Dominick Reyes vs. Ryan Spann

Molly McCann vs. Erin Blanchfield

Andre Petroski vs. Wellington Turman

La cartelera pre-preliminar en el UFC 281

Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gómez Juárez

Michael Trizano vs. Choi Seung-woo

Julio Arcevs. Montel Jackson

Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

