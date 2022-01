Ángel Cayetano | Fuente: Universitario de Deportes

Este sábado Universitario de Deportes presentará a su plantel para la temporada 2022 y, entre los refuerzos, uno de ellos es Ángel Cayetano, volante central uruguayo que conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas para el 2022.

"Esperemos hacer una linda presentación para la Noche Crema. Estoy asombrado por lo que es la institución, es el primer equipo al que llego que tiene tantos trabajadores, canchas en perfecto estado y estoy aprovechando todo lo que tiene", sostuvo Cayetano en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Cayetano se refirió al hecho de afrontar tanto torneo local como internacional: "Nos estamos preparando para pelear los dos torneos. Es una obligación mantener la ilusión de competir en Liga 1 y Libertadores, sabemos que es complicado, pero creo que es importante ir con toda la fe".

En tanto a su posición dentro del campo de juego, indicó: Mi posición natural es de volante central. Más posicional, pero este último campeonato en Cerro Largo fui defensor. Creo que van a ser decisiones del cuerpo técnico y uno tiene que estar a disposición".

Por últmo, habló del posible dorsal que utilice esta temporada: "Todavía no me han dicho nada de qué número usaré. No me han dado a elegir todavía. No tengo uno favorito, he cambiado muchísimo de números, no sé cuáles están disponibles".





