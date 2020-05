Ángel Comizzo estuvo al frente de Universitario hasta fines del 2019 | Fuente: RPP NOTICIAS

El inminente cambio de sede de Monarcas Morelia, y la posible venta del club, no solo ha generado que los hinchas del equipo mexicano protesten en las calles durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Exjugadores y exentrenadores han alzado su voz de protesta. Uno de ellos es Ángel Comizzo, que no se guardó nada y aseguró que los dueños le faltaron el respeto a los aficionados michoacanos.

"Morelia es una parte muy importante en mi vida deportiva, en mi vida como persona, tengo muchos amigos en Morelia, gente que quiero y me quiere mucho. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada", dijo el técnico de Universitario de Deportes a Fox Sports.



Ángel Comizzo defendió el arco del Monarcas Morelia entre 1999 y 2001 y conquistó el título de la Liga en 2000. Además, dirigió al equipo entre 2015 y 2016.

"Ellos (dueños) manejan su dinero como quieren, pero aquí hay más de 50 años de historia. Se han olvidado de Cholita, una hincha que salía con nosotros en la cancha. Se han olvidado de un hombre que usaba un sombrero grande. Los dueños se han cagado en la gente", añadió.

🤬🔥"CREO QUE SE CA... EN LA GENTE; SE CA... EN LA HINCHADA" #LUPenCasa El duro mensaje de Ángel Comizzo por la posible mudanza de Monarcas a Mazatlán @andremarinpuig @RafaMLOficial pic.twitter.com/MDtY3s0Cjo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 29, 2020

La semana pasada, el peruano Raúl Ruidíaz, que también militó en Monarcas Morelia también se pronunció sobre el traspaso del club a Sinaloa.