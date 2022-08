Alex Valera fue el goleador de Universitario en 2022. Anotó 12 goles antes de su partida a Al Fateh | Fuente: Liga 1 - Al Fateh

Universitario de Deportes no levanta cabeza en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El equipo crema sufrió su tercera derrota al hilo al perder 1-0 ante Cienciano del Cusco. Tras el partido, el arquero José Carvallo fue consultado sobre cuánto afecta la ausencia de Alex Valera, que acabó fichando con el Al Fateh de Arabia Saudita.



"Tenemos que pensar en los jugadores que están, no en los que lamentablemente ya no pertenecen al plantel", señaló Carvallo, que no pudo evitar el gol de cabeza de Carlos 'Che' Beltrán en el estadio Garcilaso de la Vega.



"A veces hay este tipo de rachas en el fútbol. Una victoria el sábado ante Binacional va a romper un poco este mal momento. Confío en el equipo", añadió a América Deportes.

"Hoy pudimos irnos con un triunfo como contra Vallejo o Municipal, pero el fútbol es así, siento que la entrega, la actitud y las chaces de anotar están y hay que sobreponerse con trabajo", culminó.

Alex Valera se fue como goleador

Universitario de Deportes ha disputado cuatro partidos sin Alex Valera. En el primer partido pudo ganar a Carlos Stein, pero después perdió ante César Vallejo, Municipal y Cienciano.





🏁 Final del partido en el Estadio Garcilaso de la Vega

#CIExU ⚽#YDaleU pic.twitter.com/tAQwzF7d7V — Universitario (@Universitario) August 7, 2022

Universitario perdió en Cusco



Universitario volvió a morder el polvo de la derrota en el Torneo Clausura en la Liga 1 Betsson. El equipo crema no logró recuperarse en la sexta fecha de la competencia y sufrió su tercera derrota consecutiva ante un Cienciano del Cusco que hizo lo justo para quedarse con los tres puntos en el estadio Garcilaso de la Vega.

Este domingo se ratificó que Universitario no tiene gol tras la salida de Alex Valera. Alexander Succar y Andy Polo no lograron imponerse en área contraria, mientras Cienciano se adueñó del balón en el primer tiempo y su dominio dio frutos con el tanto de cabeza de Carlos 'Che' Beltrán (45+2).









