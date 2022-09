Uruguay e Irán se miden por amistoso internacional en el estadio NV Arena de Austria. | Fuente: AFP

La Selecciones de Uruguay e Irán protagonizarán en Austria un encuentro amistoso internacional, con la finalidad de mejorar su desempeño de cara a su participación al Mundial de Qatar 2022, que se desarrollará entre el 20 de noviembre al 18 de diciembre. El estadio NV Arena será escenario de este atractivo compromiso donde ambos elencos buscarán quedarse con la victoria.

La Selección de Uruguay, que desea hacer un buen papel en la máxima fiesta del fútbol, se presentará a este primer encuentro amistoso con sus mejores exponentes. Pues el técnico del cuadro 'Charrúa', Diego Alonso, convocó para estos cotejos de preparación a 27 jugadores y en dicha lista destacan nombres como Luis Suárez, Darwin Núñez y Sebastián Cáceres.

Uruguay vs. Irán: horarios del partido en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia:11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

Uruguay:1:00 p.m.

No obstante, la convoctoria de la 'celeste' presenta dos bajas de suma importancia. Los futbolistas Edinson Cavani y Diego Godín no participarán de este parón de selecciones por lesión. En su primer desafío, los uruguayos esperan conseguir una victoria, que le permita adquirir confianza y sobretodo ritmo futbolístico. Además, intentará alarga su racha de no perder hace 7 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones en la que participa.

En tanto, su rival de turno, Irán, que fue la decimocuarta selección en clasificar a Qatar 2022, con la mira puesta en el mundial decidió poner al mando del equipo al entrenador portugués Carlos Queiroz. El técnico luso tendrá la dífícil tarea de que el combinado asiático logre pasar la fase regular en la Copa del Mundo donde conforma el Grupo B junto a Inglaterra, Gales y Estados Unidos.

Ahora, tras caer 2-1 ante Argelia en su último compromiso amistoso, que disputó en el mes de Junio de este período, los iraníes buscarán reinvidicarse y asimismo se adaptarán al nuevo estilo de juego que proponga su nuevo estratega, quien en este duelo hará su ansiado estreno en el banquillo.



🎥 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬…



Ayer la práctica se cerró con desafío de remates.



📲 ¡Miralo en https://t.co/qVMBrYJR1J! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/2JOC6oyLpP — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 22, 2022

¿Cuándo y a qué hora juegan Uruguay vs. Irán?

Uruguay ante Irán chocarán en partido vibrante el viernes 23 de septiembre. La contienda entre ambos equipos está pactada a la 11:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio NV Arena.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Uruguay vs. Irán?



El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.

