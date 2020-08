Usain Bolt lanzó una confesión: "Creo que no tuve una oportunidad justa en el fútbol" | Fuente: Facebook Usain Bolt

El exatleta jamaicano Usain Bolt opinó este jueves que no se le había dado "una oportunidad justa" de hacer sus pruebas en la A-League australiana tras el fracaso de su intento de convertirse en futbolista profesional.

El jamaicano, ocho veces campeón olímpico, intentó empezar una carrera en el fútbol con el Central Coast Mariners en 2018, luego de abandonar el atletismo, esperando cumplir su sueño de niño de ser futbolista.

Su intento atrajo la atención del mundo entero. Pero aunque Usain Bolt marcó dos goles en un amistoso de pretemporada, las negociaciones para firmar un contrato con el equipo australiano no fructificaron.

"Creo que no tuve una oportunidad justa. No he hecho las cosas como las quería hacer, pero es algo para lo que creo que habría sido bueno", declaró el exvelocista a la televisión australiana Channel Nine sobre su fracaso en el fútbol.

Pese a todo, el jamaicano de 34 años asegura que no lamenta su intento de reconversión. "A veces me digo que no ha funcionado como me hubiera gustado porque amo demasiado el fútbol. A veces sí, lo pienso todavía, pero como he dicho son cosas que hay que saber superar", concluyó.