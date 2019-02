Valencia vs. Celtic Glasgow EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final de la Europa League | Fuente: Reuters | Fotógrafo: LEE SMITH

EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO. Valencia y Celtic Glasgow se enfrentan este jueves 21 en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El encuentro arranca a las 12:55 pm (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2 (506 Movistar TV).

¿Cómo llega Valencia?

Pese a la complicada tarea que tiene por delante el club escocés se espera que miles de sus seguidores, más de 5.000, se desplacen a Valencia, muchos de ellos sin entrada, para apoyar a su equipo.

Aunque el partido parece el adecuado para dar descanso a Dani Parejo, es posible que el futbolista esté en el equipo inicial ante los escoceses, mientras que Gayà y Neto si que podrían tener la oportunidad de descansar.

¿Y Celtic Glasgow?

Los de Brendan Rodgers se recuperaron mínimamente de la derrota en Celtic Park con una victoria por 0-1 ante el Kilmarnock en la liga escocesa, lo que les sirvió para consolidarse en el liderato al aprovechar el pinchazo de su máximo perseguidor, el Rangers.

Los escoceses no tienen novedades en el equipo y se espera que muestren un once más ofensivo que en el partido de ida, cuando Timothy Weah y Odsonne Edouard arrancaron desde el banquillo y no entraron en escena hasta que el marcador estaba ya cuesta arriba.

Probables alineaciones

Valencia: Jaume Doménech, Wass, Garay, Diakhaby, Lato, Ferran Torres, carlos Soler, Coquelin y Guedes o Kang In Lee, Rubén Sobrino y Cheryshev o Gameiro

Celtic: Bain; Toljan, Boyata, Simunovic, Izaguirre, Brown, McGregor, Sinclair, Christie, Weah y Edouard.

Árbitro: Deniz Aytekin (ALE)

Estadio: Mestalla