Venezuela vs. Argentina cierran la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. La 'Vinotinto' buscará afianzar su posición como líder ante la albiceleste, que viene de recuperar la esperanza mundialista después de vencer por 0-1 a Colombia.



La Vinotinto cuenta en su haber con una victoria, contra Brasil por 2-0, y un empate, ante Uruguay por 1-1, resultados que le han valido el liderazgo en la fase final del torneo.



Los venezolanos ganaron sin complejos al Brasil de Rodrygo, con un doblete obra de Jan Carlos Hurtado, y con una sólida defensa que desquició a la estrella de la Canarinha y próximo jugador del Real Madrid, quien fue expulsado tras perder los nervios.



Mientras que contra Uruguay, la Vinotinto perdió fuelle y, pese al gran juego desplegado por ambos combinados, no logró mantener la racha triunfalista con la que concluyeron la primera fase del torneo, en la que clasificaron como primeros del grupo A.



Por su parte, Argentina tendrá la oportunidad de demostrar su valía y despejar las dudas que sobrevuelan al equipo tras perder contra Ecuador por 2-1.



Una senda de mejora que iniciaron en el último partido que disputaron, en el cual vencieron 1-0 a Colombia, y escalaron hasta el tercer puesto de la clasificación.



Una posición que les sitúa como uno de los cuatro equipos que obtendrían un billete para el Mundial de la categoría que se disputará en Polonia. (EFE)





Venezuela vs. Argentina: alineaciones probables.



Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Miguel Navarro; Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Cristian Casseres, Jesús Vargas; Samuel Sosa y Junior Paredes. Entrenador: Rafael Dudamel.



Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Thiago Almada; Pedro de la Vega y Maximiliano Romero. Entrenador: Fernando Batista.