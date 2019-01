Venezuela es líder del grupo A con seis puntos. | Fuente: CBF/AFP

Venezuela vs. Brasil | La Selección de Brasil buscará su primera victoria en el Sudamericano Sub 20 ante la invicta Venezuela este lunes con la figura de Rodrygo como principal atractivo, pero con un equipo que aún no ha demostrado todo su potencial.



El encuentro, de la tercera jornada del Grupo A, se disputará en el estadio de El Teniente, en la ciudad de Rancagua, situada a unos 90 kilómetros al sur de Santiago.



Brasil, uno de los favoritos para alzarse con el título, comenzó el torneo descansando, razón por la cual acumula un partido menos que sus rivales.



En su único encuentro hasta ahora, contra Colombia y que se resolvió 0-0, los brasileños no supieron armar una estrategia de juego clara y se perdieron en un mar de intentos frustrados sobre el que reinó Rodrygo, la joya que el Santos tiene reservada para el Real Madrid.



La joven promesa obsequió a los aficionados con un amplio abanico de movimientos, pero no supo conducir a su selección hasta la victoria.



Por ello Brasil se sitúa como tercero en la clasificación del Grupo A, por detrás de Venezuela, así como de Bolivia, con quien está empatada con un punto.



Mientras que la Vinotinto es líder indiscutible del torneo con dos victorias, ante Chile (1-2) y Colombia (1-0).



Los venezolanos han demostrado su capacidad de reacción y de resolución en dos encuentros difíciles.



El primero de ellos, contra Colombia, fue un partido reñido en el que lograron la victoria gracias al potencial físico de sus delanteros, Jan Carlos Hurtado y Samuel Sosa, a pesar de estar en desventaja numérica al haber sido expulsado uno de sus jugadores.



Mientras que en el segundo, contra Chile, los venezolanos supieron desplegar su mejor faceta, imprimiendo un juego rápido y agresivo contra el que los anfitriones no supieron luchar.



Venezuela vs. Brasil: alineaciones probables



Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan, Gabriel Menino, Marcos Antonio; Rodrygo, Lincoln y Marquinos Cipriano. DT. Carlos Amadeu.



Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Riki Magana; Cristian Casseres, Rommell Ibarra, Jorge Yriarte; Jesús Vargas, Jan Carlos y Samuel Sosa.DT. Rafael Dudamel.