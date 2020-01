Venezuela vs. Chile se enfrentan por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: Selección Chile - Twitter

Venezuela cayó ante Chile por la segunda jornada del grupo A del Preolímpico Sub 23. El encuentro se jugó en el estadio Centenario de Armenia, donde la 'Roja' aseguró tres puntos más.

El único gol del partido llegó a los 82 minutos con el remate de Ángelo Araos. El volante aprovechó un centro en el área venezolana y se elevó para patear incómodamente hacia la valla del guardameta Cristopher Varela.

La polémica del partido llegó a los 64 minutos, cuando Jholvis Acevedo fue expulsado del encuentro. El delantero recibió su segundo cartulina amarilla tras una fuerte falta contra su rival.

Venezuela perdió 1-0 ante Chile por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. Los llaneros tendrán su tercer encuentro su similar de Ecuador este viernes 24 de enero, mientras la 'Roja buscará su tercera victoria ante Argentina el mismo día.

Venezuela vs. Chile: alineaciones confirmadas

Venezuela: Cristopher Varela; Pablo Bonilla, Williams Velásquez, Josua Mejías, Miguel Navarro; Rommel Ibarra, Cristian Cásseres, Jholvis Acevedo, Daniel Saggiomo, Yeferson Soteldo; José Rivas.

Chile: Omar Carabalí; Sebastián Cabrera, Raimundo Rebolledo, Adrián Cuadra, Nicolás Ramírez; Nicolás Díaz, Gabriel Suazo, Tomás Alarcón, Pablo Aránguiz, Iván Morales; Nicolás Guerra.

Estadio: Centenario de Armenia.

Venezuela vs. Chile: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Venezuela vs. Chile EN VIVO | Hoy martes 21 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana), la 'Roja' recibe a la 'Vinotinto'. No te pierdas este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Venezuela vs. Chile

Martes, 21 de enero a las 6:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Venezuela y 8:00 p.m. en Chile).

Lugar

Estadio Centenario de Armenia.