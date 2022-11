Erling Haaland fue suplente en el nuevo triunfo del City. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

Erling Haaland, crack del Manchester City, no se cansa de anotar con el club 'ciudadano'. Sin embargo, el delantero no será parte del Mundial Qatar 2022 ya que Noruega no clasificó.

Este sábado, el Manchester City de Pep Guardiola recibió al Fulham en el Etihad Stadium por la jornada 15 de la Premier League y Erling Haaland fue suplente. Ingresó en la segunda fracción y en el tiempo de descuento se encargó de firmar el 2-1 a favor de su conjunto en condición de local.

Fue a los 90'+5 que Haaland marcó desde la vía del penal para el City. Su tiro no fue ejecutado de manera perfecta, pero aún así sirvió que el club 'citizen' pase a la cima del torneo inglés de primera división.

Erling Haaland suma y suma goles en el City

Así fue el gol de Erling Haaland en el triunfo del Manchester City. | Fuente: ESPN

Con este nuevo gol, el exjugador del Borussia Dortmund llega a las 18 dianas en lo que va de temporada de la Premier League.

Además, la victoria hace que los dirigidos por Pep Guardiola lleguen a los 32 puntos, superando por una unidad al Arsenal. Los 'gunners' tienen que jugar frente al Chelsea como visitante el domingo.

A los 16', el argentino Julián Álvarez -quien salió del campo por Erling Haaland- marcó el parcial 1-0 para el Manchester City con un certero derechazo que no pudo despejar el portero Berd Leno.

Posteriormente, sucedió el 1-1 del Fulham. Ni siquiera la inferioridad numérica por la expulsión de Joa Cancelo, ni siquiera el sustancial cambio de panorama que prometía, ni siquiera el efecto en cuestiones de presión cuando tienes un jugador menos sobre el campo, aplacó realmente -sí lo rebajó- el dominio del City, también mejor en el diez contra once, ambicioso, con un par de opciones de Jack Grealish.

No había entrado aún al campo Haaland. Baja los dos últimos partidos por un golpe en el pie, suplente en su reaparición este sábado, salió a calentar al inicio del segundo tiempo; entró al terreno superada la hora del choque, igual que Phil Foden.

