Cristiano Ronaldo | Fuente: Manchester United

Sin duda uno de los fichajes 'bomba' de este mercado de pases fue la salida de Cristiano Ronaldo de Juventus y su retorno a Manchester United de la Premier League, club donde es ídolo y promete hacer una muy buena temporada.

Si bien la oficialización se hizo hace varios días, recién este martes el conjunto inglés pudo publicar la primera imagen del delantero portugués vistiendo la camiseta de la temporada actual y, apenas fue anunciado, causó revuelo entre sus miles de seguidores.

"Cosas que amas ver", se lee en la publicación hecha por Manchester United a través de sus redes sociales en la que aparece Cristiano Ronaldo apuntando con el dedo hacia la cámara y posando con la piel 'roja' de esta campaña.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo tuvo su gran salto de calidad al pasar del Sporting Club de Lisboa a Manchester United. En el equipo inglés, al mando de Alex Ferguson, pudo consolidarse desde el 2003 hasta el 2009 antes de fichar por Real Madrid y luego por Juventus.

¿Debut de Cristiano Ronaldo?

Si bien todavía no está confirmado, se espera que el delantero portugués pueda tener su primer aparición de esta temporada con Manchester United en el encuentro que disputará ante Newcastle el sábado 11 de setembre a partir de las 9:00 am (hora peruana) en el estadio Old Trafford por la Premier League.

