Ilaix, el fan de Lionel Messi que terminó siendo su compañero en FC Barcelona | Fuente: FC Barcelona

El último sábado FC Barcelona venció por 5-1 a Alavés y, dentro de las buenas noticias para el cuadro 'catalán', también fue el debut como titular de Ilaix Moriba, un joven centrocampista español de origen guineao.

Tras el encuentro, el futbolista de tan solo 18 años compartió una fotografía donde reveló que hace unos años era fanático de Lionel Messi, quien ahora se convierte en su compañero dentro del primer equipo catalán.

A través de una publicación en sus redes sociales, Ilaix utilizó el 'meme' de "How it started (cómo empezó) / How it's going (cómo va)" haciendo un comparativo entre el pasado y presente.

En la fotografía se ve a Ilaix hace unos años junto a Lionel Messi luego de haberle pedido una fotografía a la salida de un partido. A los minutos de publicada, la imagen fue compartida por miles de fanáticos del equipo culé.

Por su parte, Ilaix venía desempeñándose en el equipo FC Barcelona B de la segunda división española; sin embargo, gracias a su buen desenvolvimiento, fue ascendido al primer equipo y es de los más jóvenes junto con Ansu Fati, que también cuenta con 18 años.

FC Barcelona también compartió la fotografía del joven centrocampista a través de sus redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.