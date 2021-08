Sergio Agüero y Lionel Messi | Fuente: Instagram

En las últimas horas se dio a conocer que Lionel Messi organizó una cena de despedida en su casa de Barcelona invitando a sus compañeros más cercanos para poder comentarles sobre su salida del club catalán previo a su conferencia de prensa de este domingo.

Entre los invitados se encontraron Sergio Agüero, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué y el locutor y youtuber Ibai Llanos. Por su parte, el 'Kun' Agüero, reciente fichaje del cuadro culé, publicó una imagen a través de sus redes sociales junto al crack rosarino.

"Todo lo mejor en lo que venga, amigo. Y siempre con esa sonrisa. Te quiero pa", escribió el ex Manchester City en la descripción de la imagen junto a Lionel Messi en la que aparecen ambos bastante felices y con una sonrisa.

Como se recuerda, Agüero se convirtió en uno de los fichajes bomba de esta temporada al dejar al City tras doce temporadas y firmar por FC Barcelona. La idea era que ambos argentinos compartan equipo; sin embargo, Lionel Messi ya no continuará en el club al que llegó a los trece años.

Mensaje de Koeman a Lionel Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, agradeció en las redes sociales la contribución de Lionel Messi al club y aseguró que "es difícil de asimilar" que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana.



"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos", escribió el neerlandés.

